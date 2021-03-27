تصفيات مونديال قطر.. هولندا تحقق انتصارها الأول وتركيا تقسو على النرويج بثلاثية (فيديو)

حقق المنتخب الهولندي فوزه الأول في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بتغلبه على ضيفه اللاتفي بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة.

وسجل هدفي منتخب "الطواحين" ستيفن برغيوس ولوك دي يونغ في الدقيقتين 32 و69 على التوالي.

وبهذا الفوز، جمع المنتخب الهولندي نقاطه الثلاث الأولى في التصفيات بعد خسارته الكبيرة في الجولة الماضية أمام تركيا بنتيجة 4-2.

في المقابل، واصل المنتخب التركي عروضه القوية وحقق فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على مضيفه النرويجي بثلاثية نظيفة حملت توقيع أوزان توفان "هدفين" في الدقيقتين 4 و59 وكاجلار سويونكو في الدقيقة الـ28.

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وفي مباراة ثالثة ضمن المجموعة السابعة حقق الجبل الأسود فوزا عريضا على جبل طارق بنتيجة 4-1.

وبهذه النتائج، عزز المنتخب التركي صدارته للمجموعة السابعة بست نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الجبل الأسود، فيما صعد المنتخب الهولندي إلى المركز الثالث بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن النرويج صاحبة المركز الرابع، وتحتل لاتفيا المركز الخامس بدون رصيد وبفارق الأهداف عن متذيل المجموعة منتخب جبل طارق.

المصدر: RT