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"تغريدة" كاسياس تثير الجدل بين عشاق رونالدو وميسي

الرياضة

AFP FABRICE COFFRINI
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أثارت تغريدة إيكر كاسياس حارس منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق حول عودة زلاتان إبراهيموفيتش بعد سنوات لارتداء قميص منتخب السويد الكثير من ردود الفعل بين متابعيه.

وكتب كاسياس حارس أسطورة الريال على حسابه الرسمي في "تويتر"، مهنئا إبراهيموفيتش بالعودة من جديد بوصفه بـ "الأعظم على الإطلاق ..إبراهيموفيتش".

وساهم زلاتان نجم ميلان الإيطالي في فوز منتخب بلاده أمس الخميس، أمام جورجيا، من خلال تمريرة حاسمة قادت كلايسون إلى إحراز هدف المباراة لصالح المنتخب الاسكندنافي، ليفتتح مشواره في تصفيات المونديال بنتيجة 1-0.

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ولاقت التهنئة الكبيرة من كاسياس العديد من ردود الفعل من الجماهير، بسبب تناسيه البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي اللذين طالما أثارا الجدل بين متابعي الكرة حول من هو الأفضل بينهم دون طرح اسم ثالث أبدا في تلك المنافسة.

وقام البعض بإلغاء متابعة كاسياس على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما رد آخرون أن على كاسياس توضيح السبب وراء إطلاق لقب الأفضل على الإطلاق على إبرا "السلطان"، رغم أنه تزامل لعدة سنوات مع رونالدو في ريال مدريد، وواجه أفضل نسخة من ميسي قائد برشلونة.

المصدر:  twitter/IkerCasillas

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