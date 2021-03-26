وفاة مدرب الفيصلي السابق

توفي لاعب المنتخب الأردني والنادي الفيصلي السابق راتب العوضات، الجمعة، بعد معاناة مع المرض.

وعاني المدير الفني لفريق الفيصلي، واللاعب السابق في المنتخب الأردني، راتب العوضات الراحل عن عمر ناهز الـ50 عاما، من مرض نادر، أجبره على الجلوس كثيرا في الفراش.

وفي مطلع العام رفض اللاعب العوضات، استكمال علاجه خارج البلاد، وتحديدا في إسرائيل، وذلك بحسب ما أعلنه شقيق اللاعب في بث مباشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان العوضات قد حظي بموجة تعاطف كبيرة للغاية في الأردن، بعدما كشف عن معاناته في مواقع التواصل من المرض، وحاجته للعلاج في الخارج، شاكيا من مرضه ومعاناته وعدم قدرته على إكمال العلاج، نظرا للظروف المادية التي يعيشها، ما دفع إلى تحرك المسؤولين في الأردن لمساعدته.

يذكر أن راتب العوضات درب أندية الفيصلي والبقعة، والشيخ حسين، وشارك مع منتخب "النشامى"، تحت قيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري.

المصدر: RT