بوسبيسيل "يعتذر" بعد ألفاظ بذيئة ونوبة غضب

اعتذر الكندي فاسيك بوسبيسيل عن نوبة الغضب التي انتابته والألفاظ البذيئة التي صدرت عنه تجاه رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين خلال خسارته بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.

وظهر الغضب على اللاعب المصنف 67 عالميا، والذي تضمن الإطاحة بكرات خارج الملعب والصراخ في الحكم، عندما حطم مضربه في نهاية المجموعة الأولى في هزيمته في الدور الأول 6-3 و4-6 و6-3.

وكلفته إهانة لفظية خسارة المجموعة الأولى واستهدف اللاعب، الذي دأب على انتقاد اتحاد اللاعبين، أندريا جاودينتسي رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين.

وصرخ اللاعب الكندي في الحكم أرنو جاباس مهددا برفع دعوى قضائية ضد اتحاد اللاعبين إذ تم احتساب خطأ ضده: "لمدة ساعة ونصف الساعة. رئيس اتحاد اللاعبين. اجلبوه إلى هنا. لماذا أدعم ذلك؟".

MIAMI OPEN: In a foul mood, #67 Vasek Pospisil loses 1st set 6-3 to Q #120 Mackenzie McDonald. VP gets warning for racquet smash and then a point (on SP) penalty. And uses F-bombs with umpire Arnaud Gabas. VP, not happy with conditions at event, has been antsy right from start. pic.twitter.com/HNZNWsgbOq — Tom Tebbutt (@tomtebbutt) March 24, 2021

وتعود مشكلة بوسبيسيل مع اتحاد اللاعبين إلى العام الماضي بعد تأسيسه مع نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا اتحاد لاعبي التنس المحترفين في العام الماضي من أجل حماية أفضل لمصالح اللاعبين وهي الخطوة التي عارضتها العديد من اتحادات التنس.

وقال بوسبيسيل إن اجتماعه مع اتحاد اللاعبين: "أثار غضبي".

وكتب اللاعب الكندي، الذي لم يتحدث إلى وسائل إعلام بعد المباراة، في حسابه في تويتر: "أود الاعتذار عن تصرفي على أرض الملعب في ميامي في وقت سابق.

I want to sincerely apologize for my behavior on the court in Miami earlier today. I disrespected the game I love and for that I am truly sorry. By way of explanation, I felt deeply unnerved during a meeting between players and ATP executives last night, and.. [1/2] — Vasek Pospisil (@VasekPospisil) March 25, 2021

وتابع: "من أجل التوضيح، شعرت بغضب خلال اجتماع اللاعبين مع المسؤولين التنفيذيين في اتحاد اللاعبين أمس، وقللت من تأثير تلك المشاعر علي حتى نزلت إلى أرض الملعب اليوم".

وأتم: "مرة أخرى، اعتذر عن تصرفي وعن الألفاظ التي صدرت عني".

المصدر: "رويترز"