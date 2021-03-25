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بوسبيسيل "يعتذر" بعد ألفاظ بذيئة ونوبة غضب

الرياضة

بوسبيسيل
Reuters JAIMI JOY
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اعتذر الكندي فاسيك بوسبيسيل عن نوبة الغضب التي انتابته والألفاظ البذيئة التي صدرت عنه تجاه رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين خلال خسارته بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.

وظهر الغضب على اللاعب المصنف 67 عالميا، والذي تضمن الإطاحة بكرات خارج الملعب والصراخ في الحكم، عندما حطم مضربه في نهاية المجموعة الأولى في هزيمته في الدور الأول 6-3 و4-6 و6-3.

وكلفته إهانة لفظية خسارة المجموعة الأولى واستهدف اللاعب، الذي دأب على انتقاد اتحاد اللاعبين، أندريا جاودينتسي رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين.

وصرخ اللاعب الكندي في الحكم أرنو جاباس مهددا برفع دعوى قضائية ضد اتحاد اللاعبين إذ تم احتساب خطأ ضده: "لمدة ساعة ونصف الساعة. رئيس اتحاد اللاعبين. اجلبوه إلى هنا. لماذا أدعم ذلك؟".

وتعود مشكلة بوسبيسيل مع اتحاد اللاعبين إلى العام الماضي بعد تأسيسه مع نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا اتحاد لاعبي التنس المحترفين في العام الماضي من أجل حماية أفضل لمصالح اللاعبين وهي الخطوة التي عارضتها العديد من اتحادات التنس.

وقال بوسبيسيل إن اجتماعه مع اتحاد اللاعبين: "أثار غضبي".

وكتب اللاعب الكندي، الذي لم يتحدث إلى وسائل إعلام بعد المباراة، في حسابه في تويتر: "أود الاعتذار عن تصرفي على أرض الملعب في ميامي في وقت سابق.

وتابع: "من أجل التوضيح، شعرت بغضب خلال اجتماع اللاعبين مع المسؤولين التنفيذيين في اتحاد اللاعبين أمس، وقللت من تأثير تلك المشاعر علي حتى نزلت إلى أرض الملعب اليوم".

وأتم: "مرة أخرى، اعتذر عن تصرفي وعن الألفاظ التي صدرت عني".

المصدر: "رويترز"

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