تقرير: ريال مدريد يحسم صفقة "الفتى الذهبي"

تحدثت وسائل إعلام عن تطورات جديدة بشأن انتقال النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني إلى فريق ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، أن صفقة هالاند تمت بشكل عملي لصالح الريال مقابل 150 مليون يورو.

وسجل اللاعب البالغ 20 عاما العديد من الأهداف المهمة والحاسمة، وقدم أداء خطف به أنظار الجميع حول العالم خلال الموسمين الماضي والحالي.

‼️"Quiero JUGAR la CHAMPIONS"



¡OJO que HAALAND avisa al Dortmund! Nos lo enseña @plazacasals en #ChiringuitoHaalandpic.twitter.com/540wkLydeW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 22, 2021

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وقال البرنامج الإسباني: "إذا جاء هالاند إلى الريال بشكل رسمي، فإن النادي الملكي سيتخلى عن حلم التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان".



وزعمت بعض التقارير وجود شرط جزائي في عقد هالاند مع دورتموند بقيمة 75 مليون يورو، لكن لا يمكن تفعيله قبل صيف 2022.

ويعد هالاند في الوقت الحالي أشبه بتعويذة جديدة لأسود الفيستيفاليا، بينما يواصلون القتال من أجل النجاح عبر المسابقات المحلية والأوروبية في موسم مليء بالتحديات.



يذكر أن هالاند مطلوب في الوقت الحالي من العديد من الأندية الأوروبية إلى جانب ريال مدريد، أبرزها باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وبرشلونة.

المصدر: twitter/elchiringuitotv