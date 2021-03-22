الرئيس البولندي يكرم ليفاندوفسكي (صور)

منح الرئيس البولندي أندريه دودا، النجم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم منتخب بلاده وبايرن ميونخ الألماني، اليوم الاثنين وسام "بولونيا ريستيتوتا"، الذي يعد واحدا من أعلى الأوسمة في بولندا.

وجرى تكريم ليفاندوفسكي، المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم خلال العام الماضي، على إنجازاته في كرة القدم والترويج لبولندا في الخارج.

وفي حفل أقيم في القصر الرئاسي بالعاصمة وارسو، وصف الرئيس البولندي النجم ليفاندوفسكي بأنه "بطل رياضي وطني" وأشاد بالعمل الجاد الذي يقدمه كلاعب كرة قدم.

On Monday, Robert Lewandowski received the Commander's Cross of the Order of Polonia Restituta from his country's President Andrzej Duda. 🇵🇱🏅



Duda called Lewandowski "a national sports hero" and "the quintessence of perfection." pic.twitter.com/scCNp79TEU — DW Sports (@dw_sports) March 22, 2021

وأكد ليفاندوفسكي على الدور الذي يلعبه زملاؤه والمدربون وكذلك عائلته وأصدقائه، مؤكدا تركيزه على التحديات المقبلة.

Robert Lewandowski has been awarded the Commander's Cross of the Order of Polonia Restituta by President Andrzej Duda. Lewandowski received the distinction for outstanding sport achievements and promoting his country in the world. pic.twitter.com/aCVKEvurH5 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 22, 2021

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وقاد ليفاندوفسكي البالغ 32 عاما بايرن ميونخ للتتويج بسداسية تاريخية في الموسم الماضي، وهي: دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبية، الدوري والكأس والكأس السوبر محليا بالإضافة إلى مونديال الأندية، ليصبح الفريق البافاري ثاني فريق في عالم الساحرة المستديرة يحقق هذا الإنجاز بعد برشلونة الإسباني عام 2009.

المصدر: وكالات