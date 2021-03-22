الروسية كاساتكينا تصعد 19 مركزا بعد تتويجها بلقب بطولة سان بطرسبورغ (فيديو)

صعدت الروسية داريا كاساتكينا إلى المركز الـ42 في تصنيف محترفات كرة المضرب الصادر اليوم الاثنين، عقب تتويجها بلقب بطولة سان بطرسبورغ الروسية أمس الأحد.

وكانت كاساتكينا في المركز الـ61 عالميا قبل انطلاق البطولة التي توجت بها بعد انسحاب مواطنتها مارغاريتا غاسباريان من المباراة النهائية بسبب الإصابة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم كاساتكينا بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد في المجموعة الثانية، بعد أن حسمت المجموعة الأولى لمصلحتها بنتيجة 6-3.

.@DKasatkina became the first player to win two WTA tournaments in 2021 🙌



Capturing her 4⃣th career title at the @Formula_TX 👇 — wta (@WTA) March 21, 2021

وهذا اللقب، هو الرابع لكاساتكينا البالغة 23 عاما خلال مسيرتها الاحترافية والثاني هذا الموسم بعد لقب بطولة ملبورن الأسترالية الذي أحرزته في فبراير الماضي.

.@DKasatkina wins her 2️⃣nd title of the season! 🏆



Gasparyan is forced to retire due to injury.



Final score: 6-3, 2-1.#FormulaTXpic.twitter.com/AmcDqSCnQ3 — wta (@WTA) March 21, 2021

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المصدر: rsport.ria.ru