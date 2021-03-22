مئوية جديدة في الدوري الإيطالي

أحرز دريس ميرتنز هدفيه الـ 99 والـ 100 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعدما قاد نابولي للفوز (2- صفر) على مضيفه روما، الأحد.

وافتتح اللاعب البالغ 33 عاما التسجيل من ركلة حرة، ثم أضاف الهدف الثاني من مدى قريب ليمنح نابولي التقدم بعد 34 دقيقة، ولم يستطع صاحب الأرض الرد.

وأصبح ميرتنز اللاعب الثالث في تاريخ نابولي الذي يصل إلى 100 هدف في الدوري الإيطالي، بعد ماريك هامشيك (100) وأنطونيو فوياك (102).

وردت العارضة تسديدة لورينتسو بليغريني، لاعب روما في الشوط الثاني، لكن فريق المدرب باولو فونسيكا قدم أداء سيئا ولم يستطع الفوز على أي من أصحاب أول سبعة مراكز في الدوري هذا الموسم.

ورفع نابولي، خامس الترتيب، رصيده إلى 53 نقطة، متقدما بثلاث نقاط على روما، ويتأخر بنقطتين عن يوفنتوس وأتلانتا، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

المصدر: "رويترز"