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زلاتان إبراهيموفيتش يسطر اسمه بأحرف من ذهب في "الكالتشيو".. فيديو

الرياضة

زلاتان إبراهيموفيتش يسطر اسمه بأحرف من ذهب في
Reuters /Jennifer Lorenzini
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حقق السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش رقما قياسيا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك خلال مباراة فريقه ميلان أمام مضيفه فيورنتينا (3-2) اليوم الأحد، ضمن الجولة 28 "للكالتشيو".

وأحرز النجم إبرا الهدف الأول لميلان "الروسونيري" مبكرا في الدقيقة التسعة من انطلاق صافرة البداية، بينما تكفل بتسجيل الهدفين الآخرين كل من زميليه الإسباني إبراهيم دياز، والتركي هاكن جالهانوغلو، في الدقيقتين (57، 73) على الترتيب.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح زلاتان إبراهيموفيتش أكبر لاعب سنا في تاريخ "الكالتشيو" يسجل 15 هدفا خلال موسم واحد، في عمر 39 عاما و169 يوما.

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بينما سجل ثنائية أصحاب الأرض كل من، التشيلي إيريك بولجار، والفرنسي فرانك ريبيري، في الدقيقتين (17 و51) على التوالي، على ملعب "أرتيميو فرانكي".

وأنهى ميلان المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد مهاجمه الكرواتي أنتي ريبيتش في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا للضائع.

ورفع ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 59 نقطة، وعزز موقعه في المركز الثاني، متأخرا بفارق 9 نقاط عن جاره المتصدر إنتر ميلان، الذي تأجلت مباراته أمام ساسولو.

في المقابل، توقف رصيد فيورنتينا عند 29 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT 

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