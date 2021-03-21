شاهد.. "ثعالب ليستر" تنقض على "الشياطين الحمر"

أطاح فريق ليستر سيتي بضيفه مانشستر يونايتد من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إثر فوزه عليه (3-1)، في المباراة التي جمعهما مساء اليوم الأحد.

وأحرز المهاجم النيجيري كيليتشي إيهياناتشو هدف لفريق "ثعالب ليستر"، في الدقيقتين (27 و78) وتخللهما هدف زميله البلجيكي يوري تيليمانس، الذي سجله في الدقيقة 52.

Искусство мастерских привозов от защиты «МЮ» 💫 pic.twitter.com/DDjdsauMj9 — Матч ТВ (@MatchTV) March 21, 2021

بينما سجل اللاعب ماسون غرينوود هدف "الشياطين الحمر" اليتيم في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، للقاء الذي أقيم على ملعب "ووكز" بمدينة ليستر.

Donny van de Beek lets it run... Mason Greenwood applies the finish 🔥#EmiratesFACup@ManUtdpic.twitter.com/CDqzxpVKik — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 21, 2021

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وأكمل ليستر سيتي بذلك عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، ملتحقا بكل من، تشيلسي وساوثهامبتون ومانشستر سيتي.

المصدر: RT