 
مباشر

شاهد.. "ثعالب ليستر" تنقض على "الشياطين الحمر"

الرياضة

شاهد..
Reuters /Oli Scarff
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q0k6

أطاح فريق ليستر سيتي بضيفه مانشستر يونايتد من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إثر فوزه عليه (3-1)، في المباراة التي جمعهما مساء اليوم الأحد.

وأحرز المهاجم النيجيري كيليتشي إيهياناتشو هدف لفريق "ثعالب ليستر"، في الدقيقتين (27 و78) وتخللهما هدف زميله البلجيكي يوري تيليمانس، الذي سجله في الدقيقة 52.

بينما سجل اللاعب ماسون غرينوود هدف "الشياطين الحمر" اليتيم في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، للقاء الذي أقيم على ملعب "ووكز" بمدينة ليستر.

إقرأ المزيد
مانشستر سيتي يبلغ المربع الذهبي لكأس الاتحاد (فيديو)
مانشستر سيتي يبلغ المربع الذهبي لكأس الاتحاد (فيديو)

وأكمل ليستر سيتي بذلك عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، ملتحقا بكل من، تشيلسي وساوثهامبتون ومانشستر سيتي.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا