مانشستر سيتي يبلغ المربع الذهبي لكأس الاتحاد

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور قبل النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مضيفه إيفرتون بفوزه عليه (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت.

ووقع على ثنائية السيتي كل من اللاعبين، الألماني إلكاي غوندوغان والبلجيكي كيفين دي بروين، في الدقيقتين (84 و90) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "غوديسون بارك" في مدينة ليفربول.

كما بلغ فريق ساوثهامبتون الدور نصف النهائي للمسابقة أيضا، على حساب مضيفه بورنموث، إثر فوزه عليه بثلاثة أهداف دون رد.

المصدر: RT