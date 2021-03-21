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فيديو.. هدف المغربي زياش في مرمى شيفيلد يونايتد

الرياضة

فيديو.. هدف المغربي زياش في مرمى شيفيلد يونايتد
Reuters /Toby Melville
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صعد فريق تشيلسي إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب ضيفه شيفيلد يونايتد بفوزه عليه (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد.

وجاء هدف "البلوز" الأول بـ"نيران صديقة" سجله لاعب شيفيلد يونايتد، أوليفر نوروود، خطأ في مرماه، عند الدقيقة 24، ومن ثم أحرز المغربي حكيم زياش هدف الأمان الثاني عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

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والتحق فريق تشيلسي بذلك بالثنائي ساوثهامبتون ومانشستر سيتي، إلى المربع الذهبي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيكمل المربع الذهبي لهذه البطولة، الفائز من مواجهة ليستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.  

المصدر: RT 

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