نجم الأهلي يحصل على جائزتين من من الـ"كاف".. فيديو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اختيار المصري محمد مجدي أفشة نجم الأهلي، أفضل لاعب في الجولة الرابعة من مواجهات دوري أبطال إفريقيا، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وساهم محمد أفشة في فوز نادي الأهلي على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، وذلك ضمن الجولة الرابعة لمرحلة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

كما حصد هدف أفشة، الذي سجله في مرمى فيتا كلوب في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، جائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة للبطولة الإفريقية.

🌟 لاعب الأسبوع 🌟



للمرة الثانية على التوالي محمد مجدي أفشة الأفضل في الجولة من دوري أبطال إفريقيا بعد الأداء الرائع أمام فيتا كلوب! 🤯#TotalCAFCL | @AlAhlypic.twitter.com/afQOnJXGW4 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 19, 2021

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ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن فيتا كلوب، الذي تراجع إلى المركز الثالث.

بينما واصل فريق سيمبا التنزاني تصدر لقائمة المجموعة برصيد 10 نقاط، بعد فوزه وبالنتيجة ذاتها (3-0)على ضيفه المريخ السوداني، صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة.

المصدر: وكالات