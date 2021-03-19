"الفيفا" يصادق على كأس العرب في قطر 2021

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، اليوم الجمعة، أن مجلس الفيفا صادق على بطولة كأس العرب 2021 التي ستقام لأول مرة في شهر ديسمبر من العام الجاري في قطر.

ويشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونظيره الاتحاد القطري، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، على تنظيم بطولة كأس العرب، وتقام منافساتها في نفس توقيت مباريات بطولة كأس العالم في قطر، على أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب في 18 ديسمبر، الذي يوافق اليوم الوطني لدولة قطر، وقبل عام بالضبط من انطلاق صافرة نهائي كأس العالم في استاد لوسيل عام 2022.

ويشارك في منافسات بطولة كأس العرب 22 منتخبا، بينها 12 منتخبا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهي: قطر والكويت وعمان والعراق والأردن ولبنان وفلسطين والسعودية وسوريا والإمارات واليمن والبحرين، بالإضافة إلى 10 منتخبات من القارة الإفريقية وهي: مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا والصومال والسودان وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا.

يذكر أن الاتحاد القطري لكرة القدم والـ"فيفا" أعلنا في يونيو الماضي، عن خططهما لتنظيم بطولة دولية للمنتخبات العربية في الدوحة، لتمثل محطة هامة على طريق الاستعداد لمونديال قطر، الذي ستنطلق منافساته في 21 من نوفمبر 2022.

المصدر: وكالات