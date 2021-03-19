روبرتو كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس

علق النجم السابق لمنتخب البرازيل، وفريق ريال مدريد، روبرتو كارلوس، على المواجهة المرتقبة بين الفريق الملكي وليفربول الإنجليزي، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال كارلوس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، مازحا إزاء مواجهة النجم المصري محمد صلاح والإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، من جديد: "صلاح لن يقترب من راموس، وسيكون حدثا سيتم الحديث عنه كثيرا".

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وأضاف: "سنلعب ضد فريق جيد، والمباراة الأولى على أرضنا، وريال مدريد يمر بلحظات رائعة ويجب حسم المباراة في ملعبنا".

وتابع البرازيلي: "الشيء المهم أن يكون لدى زيدان فريق جاهز، ويعود المصابون في أسرع وقت ممكن، ومن السهل عليه أن يكون مدربا هنا لأنه يمتلك الأفضل تحت تصرفه. إذا لم تسر المباراة بشكل جيد، فهناك 8 لاعبين على أعلى مستوى ينتظرون اللعب (يقصد البدلاء)، ويجب أن تقلق من مواجهة ليفربول، لكن عليهم القلق أكثر منا".

وأتم: "اعتاد ليفربول على لعب الكرة للمهاجمين، وتعاقدوا مع تياغو ألكانتارا لمساعدتهم، لكنه لم يتكيف مع زملائه، والمشكلة ليست في تياغو، بل التغيير في أسلوب زملائه".

ولدى محمد صلاح ذكريات مؤلمة من مواجهة ريال مدريد في آخر مناسبة، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، حين تعرض لإصابة قاسية بالكتف بعد احتكاك مع سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، أبعدته عن أول مباراة في كأس العالم "روسيا 2018" وأثرت على مستواه في المونديال، وبداية موسمه مع "الريدز".

Real Madrid vs. Liverpool.

Rematch of the 2018 final.



Ramos and Salah meet again. pic.twitter.com/sp7uO41sQY — B/R Football (@brfootball) March 19, 2021

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي في دوري الأبطال بتتويجه بلقبه الثالث عشر على حساب ليفربول، الفائز باللقب 6 مرات، إثر فوزه عليه (3-1) في نهائي عام 2018، الذي أقيم على الملعب الأولمبي، في العاصمة الأوكرانية كييف.

🏆🇺🇦 The Decimotercera...



⚪️ Real Madrid beat Liverpool in 2018 final, a game which featured substitute Gareth Bale's stunning overhead effort 🔥@realmadriden | #UCLdraw | #UCLpic.twitter.com/cYSrt87PCT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021

المصدر: وكالات