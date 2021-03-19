مواجهة ثأرية لصلاح أمام راموس.. فلمن ستكون الغلبة هذه المرة؟

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، عن مواجهة قوية بين ريال مدريد وليفربول.

وستكون هذه المباراة ثأرية لنادي ليفربول ونجمه المصري محمد صلاح، فالأول سيتطلع للثأر من خسارته أمام ريال مدريد، في نهائي المسابقة القارية عام 2018، بينما سيبحث الثاني (صلاح) عن تعويض ما فاته في تلك المواجهة، عندما خرج مصابا إثر تعرضه لعرقلة من قبل قائد الريال، المدافع الدولي الإسباني، سيرخيو راموس.

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وقد نشهد مباراة داخل مباراة بين المهاجم المصري والمدافع الدولي الإسباني الصلب.

ويعد الخطأ الذي ارتكبه راموس على صلاح في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على الملعب الأولمبي في كييف، في 26 مايو 2018، من محطات كرة القدم الأكثر إثارة للجدل في الأعوام الماضية.

وحينها، أمسك راموس باللاعب المصري في منتصف الملعب تقريبا، وأسقطه أرضا، قبل أن يسقط عليه بدوره ويتسبب له بإصابة بالغة، خرج على إثرها صلاح من الملعب باكيا ومتألما.

وتسببت هذه العرقلة في إصابة بالغة لصلاح على مستوى الكتف الأيسر، أثرت سلبيا على مشاركته مع منتخب الفراعنة في مونديال روسيا 2018.

كما أثر خروج صلاح، الذي كان أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017-2018، على مستوى فريقه الذي خسر المباراة النهائية أمام الريال يومها، بنتيجة 1-3.

المصدر: RT