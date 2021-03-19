قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات "نارية".

وجاءت نتيجة القرعة كتالي:

1- مانشستر سيتي الإنجليزي # بوروسيا دورتموند الألماني

2- بورتو البرتغالي # تشيلسي الإنجليزي

3- بايرن ميونيخ الألماني # باريس سان جيرمان الفرنسي

4- ريال مدريد الإسباني # ليفربول الإنجليزي

وبعد قرعة الدور ربع النهائي، تم سحب قرعة الدور نصف النهائي والتي أتت نتيجتها كما يلي:

- الفائز من المباراة (3) # الفائز من المباراة (1)

Bayern or Paris 🆚 Man. City or Dortmund#UCLdrawpic.twitter.com/tIArn7lxw0 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021

- الفائز من المباراة (4) # الفائز من المباراة (2)

Real Madrid or Liverpool 🆚 Porto or Chelsea#UCLdrawpic.twitter.com/qkRQOWXqak — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021

موعد المباريات

ستقام لقاءات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 6، و7 أبريل المقبل، بينما ستلعب مباريات الإياب يومي 13، و14 من نفس الشهر.

مباريات ذهاب الدور نصف النهائي ستقام يومي 27، و28 أبريل، بينما ستلعب مباريات الإياب يومي 4، و5 مايو، على أن تجرى المباراة النهائية في الـ29 من الشهر ذاته.

المصدر: RT

يتبع..