استقالة مدير مراسم أولمبياد طوكيو بسبب استخدامه لفظا "مهينا" بحق ممثلة

استقال المدير الفني لحفلي افتتاح وختام الألعاب الأولمبية في طوكيو المؤجلة من الصيف الماضي إلى المقبل، هيشوري ساساكي، اليوم الخميس، على خلفية تعليقاته المهينة بحق ممثلة في بلاده.

وأعلن ساساكي عن قراره، بعد أن كشف تقرير، أمس الأربعاء، عن اقتراح كان أدلى به (ساساكي) في مارس 2020، مفاده أن تظهر ناومبي واتانابي، وهي ممثلة كوميدية سمينة مشهورة في اليابان، تحظى بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حفل الافتتاح على أنها "أولمبيغ" (بيغ = خنزير بالإنجليزية) ترتدي آذان الخنازير.

واعتذر ساساكي في بيان من واتانابي، مقرا بأن ما تفوه به كان غير لائق.

وقال: "اقتراحي إهانة كبيرة للسيدة ناومي واتانابي.. أنا آسف على ذلك من صميم قلبي، وأعتذر بشدة لها ولكل من أزعجه هذا الموضوع".

فيما قالت واتانابي في بيان نشرته وكالتها إنها "تفاجأت" من هذه التعليقات.

وأكدت "أنا سعيدة بشكل جسدي"، داعية إلى عالم "يمكن للأفراد فيه احترام" بعضهم البعض.

وتم تأجيل أولمبياد طوكيو، الذي كان مقررا صيف عام 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا إلى الصيف المقبل في الفترة بين 23 يوليو إلى 8 أغسطس.

المصدر: أ ف ب