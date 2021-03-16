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شاهد.. هدف الترجي في شباك الزمالك

الرياضة

شاهد.. هدف الترجي في شباك الزمالك
twitter/Yallakoranow
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تقدم فريق الترجي الرياضي التونسي على مضيفه الزمالك المصري (1-0) في المباراة الجارية بينهما على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل المهاجم الليبي حمدو الهوني هدف التقدم للفريق التونسي في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

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التشكيلة الأساسية لـ
التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" الزمالك وضيفه الترجي

ويتصدر الترجي الرياضي ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق نقطتين، على مولودية الجزائر الذي يواجه ضيفه تونغيث السنغالي، صاحب المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة.

بينما يشغل نادي الزمالك المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد نقطتين فقط.

المصدر: RT 

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