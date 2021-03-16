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التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" الزمالك وضيفه الترجي

الرياضة

التشكيلة الأساسية لـ
RT twitter/ZSCOfficial
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تتجه أنظار عشاق الكرة العربية اليوم الثلاثاء صوب استاد القاهرة الدولي الذي سيكون مسرحا للملحمة الكروية بين الزمالك وضيفه الترجي الرياضي التونسي، ضمن دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة ضمن مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسيبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون (50 عاما)، الذي عاد إلى منصب المدير الفني لنادي الزمالك، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه التونسي:  

بينما اختار اختار معين الشعباني (39 عاما)، المدير الفني لنادي الترجي الرياضي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه المصري:

ويتصدر الترجي الرياضي ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق نقطتين، على مولودية الجزائر الذي يواجه ضيفه تونغيث السنغالي، صاحب المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة.

بينما يشغل نادي الزمالك المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد نقطتين فقط.

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المصدر: "twitter/ZSCOfficial/ESTuniscom" 

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