التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" الزمالك وضيفه الترجي

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية اليوم الثلاثاء صوب استاد القاهرة الدولي الذي سيكون مسرحا للملحمة الكروية بين الزمالك وضيفه الترجي الرياضي التونسي، ضمن دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة ضمن مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسيبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون (50 عاما)، الذي عاد إلى منصب المدير الفني لنادي الزمالك، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه التونسي:

تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي في مباراة اليوم .. 💪🏹 pic.twitter.com/07251A0adX — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 16, 2021

بينما اختار اختار معين الشعباني (39 عاما)، المدير الفني لنادي الترجي الرياضي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه المصري:

ويتصدر الترجي الرياضي ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق نقطتين، على مولودية الجزائر الذي يواجه ضيفه تونغيث السنغالي، صاحب المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة.

بينما يشغل نادي الزمالك المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد نقطتين فقط.

#TotalCAFCL | Group D standings / تذكير بترتيب المجموعة الرابعة / Classement du groupe D pic.twitter.com/lGV32JxVTm — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) March 16, 2021

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المصدر: "twitter/ZSCOfficial/ESTuniscom"