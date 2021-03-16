شاهد.. الترجي يعمق جراح الزمالك

جدد فريق الترجي الرياضي التونسي فوزه على مضيفه الزمالك المصري (1-0) في المباراة التي جرت بينهما يوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويدين الفريق التونسي بالفضل في انتصاره لمهاجمه الليبي حمدو الهوني الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 73 من زمن اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

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ورفع الترجي الرياضي رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الرابعة، وضمن تأهله مبكرا إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

بينما توقف رصيد الزمالك عند نقطتين فقط، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، وبالتالي بات قاب قوسين أو أدنى من الخروج من دوري الأبطال.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بعد فوزه بهدف على ضيفه تونغيث السنغالي، صاحب المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT