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بالفيديو.. هدف ليفربول في مرمى وولفرهامبتون

الرياضة

بالفيديو.. هدف ليفربول في مرمى وولفرهامبتون
Reuters /JASON CAIRNDUFF
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هز فريق ليفربول شباك مضيفه نادي وولفرهامبتون في اللقاء الجاري بينهما يوم الاثنين، وذلك في ختام مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز النجم البرتغالي الصاعد ديوغو جوتا هدف "الريدز" في الوقت القاتل، عندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة.

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ويحتل ليفربول حامل لقب بطل "البريمير ليغ" قبل هذه المباراة، المركز الثامن في ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 40 نقطة.

في حين يشغل وولفرهامبتون المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.

ويتربع فريق مانشستر سيتي، على عرش صدارة الدوري برصيد 71 نقطة.

المصدر: RT 

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