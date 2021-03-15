 
مباشر

التشكيلة الأساسية لمواجهة وولفرهامبتون وضيفه ليفربول

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمواجهة وولفرهامبتون وضيفه ليفربول
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pz2w

يحل فريق ليفربول ضيفا على نادي وولفرهامبتون مساء اليوم الاثنين في الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، وذلك في ختام مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق وولفرهامبتون، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

بينما اختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة التالية لهذه المباراة الهامة بالنسبة له، لمواجهة مضيفه وولفرهامبتون:

إقرأ المزيد
تقرير.. صلاح يتلقى عرضا مغريا للرحيل عن ليفربول الصيف القادم
تقرير.. صلاح يتلقى عرضا مغريا للرحيل عن ليفربول الصيف القادم

ويدخل ليفربول، حامل لقب بطل "البريمير ليغ"، هذه المباراة بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين، ويحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.

في حين يشغل وولفرهامبتون المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.

بينما يتربع فريق مانشستر سيتي، على عرش صدارة الدوري برصيد 71 نقطة.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا