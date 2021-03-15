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شاهد.. ميسي يسجل هدفا عالميا في مباراة تاريخية

الرياضة

شاهد.. ميسي يسجل هدفا عالميا في مباراة تاريخية
/Albert Gea
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تقدم فريق برشلونة على ضيفه هويسكا (1-0) في المباراة الجارية بينهما مساء اليوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم للفريق الكتالوني مبكرا في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، بتسديدة رائعة في المقص الأيسر، ليحتفل بذلك بخوضه مباراته الرسمية رقم 767 بقميص برشلونة في جميع المنافسات، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم زميله السابق في الفريق تشافي هيرنانديز، الخاص بعدد المشاركات في المباريات مع "البارسا".

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ورفع ميسي رصيده بذلك إلى 20 هدفا، وابتعد في صدارة هدافي الليغا، بفارق هدفين عن زميله السابق في برشلونة اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي.

المصدر: RT 

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