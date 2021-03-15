ميسي على بعد 60 دقيقة من تحقيق رقم تاريخي

يستضيف فريق برشلونة نادي هويسكا اليوم الاثنين في الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، وذلك في ختام مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأدرج المدرب الهولندي رولاند كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التشكيلة الأساسية لهذه المواجهة، وسيشارك "البرغوث" بذلك في مباراته الرسمية رقم 767 بقميص برشلونة في جميع المنافسات، ليعادل بالتالي الرقم القياسي المسجل باسم زميله السابق في الفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز، الخاص بعدد المشاركات في المباريات مع "البارسا".

وسبق للنجم الأرجنتيني تسجيل العديد من الأرقام القياسية مع برشلونة الذي انضم إليه في العام 2000، عندما كان عمره 13 عاما، قبل ظهوره الأول مع تشكيلة الفريق الأول في 2004.

وحطم ليونيل ميسي (33 عاما)، الرقم القياسي المسجل باسم سيزار، وأصبح الهداف التاريخي للنادي في 2012، وتبلغ حصيلته مع النادي حاليا 659 هدفا، كما تفوق على الرقم القياسي لأندريس أنيستا، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب مع برشلونة في أغسطس 2018، وتبلغ حصيلته حاليا 34 لقبا.

التشكيلة الأساسية لفريق هويسكا:

👥 ALINEACIÓN | Falta una hora para que empiece el encuentro en el Camp Nou y ya tenemos el once que saltará de inicio.



¡Estos son los elegidos por Pacheta!#BarçaHuesca



⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/LnuiiwV5fR — SD Huesca (@SDHuesca) March 15, 2021

المصدر: وكالات