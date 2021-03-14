 
مباشر

البدري يستقر على مهاجم جديد في قائمة منتخب مصر

الرياضة

البدري يستقر على مهاجم جديد في قائمة منتخب مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pypb

استقر حسام البدري مدرب منتخب مصر على ضم حسام حسن مهاجم سموحة إلى معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة جزر القمر وكينيا بالجولات الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وفضل الجهاز الفني الانتظار لحين انتهاء أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز من خوض جولاتها بالبطولات الإفريقية، قبل إعلان أسماء اللاعبين المختارين.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بكرة القدم موعد إعلان قائمة المنتخب النهائية، يوم 19 مارس الجاري تمهيدا للدخول في معسكر تدريبي قبل السفر يوم 23 من الشهر ذاته إلى كينيا لخوض مباراة كينيا ثم جزر القمر، المقرر إقامتهما على مدار يومي 25 و 29 من الشهر الجاري.

البدري يستقر على مهاجم جديد في قائمة منتخب مصر
إقرأ المزيد
بـ
بـ"الزفة والمزمار البلدي".. استقبال المصري أبو ريدة بعد فوزه بمقعد "الفيفا" (فيديو)

ويري حسام البدري أن حسام حسن مهاجم سموحة يسير بخطى ثابتة مع فريقه ونجح فى الظهور بشكل ملفت على مدار الجولات الماضية من مسابقة الدوري الممتاز ويستحق الانضمام إلى صفوف منتخب مصر فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها.

وكان الجهار الفني لمنتخب مصر قد أعلن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل، وشملت القائمة 6 لاعبين هم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، وأحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)، ومحمود حسن تريزيغيه (أستون فيلا الإنجليزي)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، ومصطفى محمد (غالطة سراي التركي).

المصدر: موقع "صدى البلد"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا