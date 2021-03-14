بـ"الزفة والمزمار البلدي".. استقبال المصري أبو ريدة بعد فوزه بمقعد "الفيفا" (فيديو)

احتفل أهالي بورسعيد المصرية وقيادات المنطقة لكرة القدم وعدد كبير من الرياضيين ونواب البرلمان، بالمهندس هاني أبو ريدة، بعد فوزه بمقعد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي "فيفا".

ونجح هاني أبو ريدة في الفوز بمقعد عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتزكية، كما أنه يشغل عضوية المكتب التفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف".

واستقبل أهالي بورسعيد أبو ريدة "بالزفة والمزمار البلدي" تعبيرا عن فرحتهم بالمنصب الجديد.

ونشر أبو ريدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏أود أن أشكر الجميع في بلدي الحبيب مصر على الدعم وفي قارتنا العزيزة إفريقيا والأصدقاء الذين وقفوا بجواري من خارجها، وأود التأكيد أيضا على أنني سأستمر في العمل في سبيل تطوير كرة القدم ودعمها في إفريقيا والعالم بأسره، عاشت إفريقيا وتحيا مصر".

وتنظم اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، احتفالية لتكريم المهندس أبو ريدة، بعد نجاحه في الاحتفاظ بمقعده في عضوية "فيفا"والمكتب التنفيذي في"كاف" بالتزكية على أحد مقعدي المنطقة الإفريقية الناطقة باللغات العربية والإسبانية والبرتغالية، بعد انسحاب مرشحين من الأربعة خلال الانتخابات التى أجريت الجمعة بالعاصمة المغربية الرباط.

وأصدرت اللجنة الثلاثية، المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بيانا تهنئ فيه أبو ريدة لشخصه وللكرة المصرية بصفة عامة، الذي نجح بالاحتفاظ بمقعده الدولي لأربع دورات متتالية، ليصبح صاحب الأقدمية الأولى بمجلس "فيفا" وعضوا بالمكتب التنفيذي للكاف على مدار 17 عاما متصلة، ومن المنتظر أن يتحدد موعد الحفل في الأيام المقبلة.

المصدر:"وسائل إعلام مصرية"