جيرارد يوجه رسالة لمشجعي رينجرز قبل مواجهة المنافس الأكبر

طالب ستيفن جيرارد مدرب رينجرز بطل دوري اسكتلندا الممتاز مشجعي فريقه بعدم التوجه إلى ملعب المنافس الأكبر سيلتيك في مباراة الفريقين المحلية التي ستقام في ملعب باركهيد الأحد المقبل.

واحتشد الآلاف من مشجعي رينجرز في استاد النادي ومقر تدريباته في جلاسجو في انتهاك لقواعد العزل العام وسط جائحة كوفيد-19 للاحتفال بالتتويج باللقب 55 في الدوري عقب تعادل الغريم سيلتيك دون أهداف مع دندي يونايتد الأحد الماضي.

ونتيجة لذلك اعتقلت الشرطة الاسكتلندية 28 مشجعا، وفرضت غرامات مالية على آخرين بسبب الاحتفالات الجامحة بتتويج رينجرز بأول لقب للدوري الاسكتلندي الممتاز خلال عشر سنوات.

إقرأ المزيد

وأثارت هذه التجمعات استياء الرأي العام، وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن إن الجماهير تخاطر بالتقدم الذي أحرزته البلاد في احتواء فيروس كورونا المستجد سريع العدوى ووصفت المشاهد بأنها "محرجة ومخزية".

وقال جيرارد في رسالة عبر موقع النادي على الإنترنت: "يشرفني أن أكون مدربا لهذا النادي العظيم لكرة القدم وهذا يفرض مسؤولية كبيرة.

وتابع: "أعتقد أنه يتعين علينا التحلي بمسؤولية جماعية احتراما لاسم هذه المؤسسة العريقة التي يمتد تاريخها على مدار 150 عاما والتي تمثل أكثر كثيرا من 11 لاعبا على أرض الملعب".

وأضاف المدرب: "اللاعبون لا يرغبون سوى في سماع هتافات وتشجيع الجمهور في الملعب.. لكن بكل أسف فإنه لا يمكن لكم حاليا التواجد في الملعب معنا. لا يمكنكم مرافقتنا إلى ملعب باركهيد".

المصدر: "رويترز"