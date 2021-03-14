 
مباشر

زيدان يحطم رقم ديل بوسكي

الرياضة

زيدان يحطم رقم ديل بوسكي
AFP JAVIER SORIANO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pyn2

تخطى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، رقم فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني الأسبق للملكي.

ووفقا للموقع الرسمي لريال مدريد، فإن مباراة الريال التي فاز بها على مضيفه إلتشي، بهدفين مقابل هدف، أمس السبت، ضمن مباريات الجولة 27 لليغا، حملت الرقم 247 لزيدان كمدرب لريال مدريد برصيد (162 فوزا، 50 تعادلا و35 هزيمة).

إقرأ المزيد
خيتافي
خيتافي "بعشرة لاعبين" يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد ويشعل المنافسة على لقب "الليغا" (فيديو)

وتخطى زيدان رقم ديل بوسكي مدرب المنتخب الإسباني السابق (246) وأصبح ثاني أكثر المدربين قيادة للفريق في المباريات.

ويتصدر القائمة ميغيل مونيوز برصيد 605 مباريات، يليهم في هذا الترتيب بينهاكر (197 مباراة) ومولوني (183 مباراة).

وجاءت مباريات زيدان موزعة على الشكل التالي: الدوري (172)، دوري أبطال أوروبا (48)، كأس الملك (16)، كأس السوبر الإسباني (5)، كأس العالم للأندية (4) وكأس السوبر الأوروبي (2).

المصدر: realmadrid.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا