خيتافي "بعشرة لاعبين" يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد ويشعل المنافسة على لقب "الليغا" (فيديو)

أهدر أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين بتعادله من دون أهداف مع مضيفه خيتافي في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ونجح خيتافي في فرض التعادل السلبي على أتلتيكو بالرغم من أنه لعب بعشرة لاعبين آخر 20 دقيقة من عمر اللقاء، عقب طرد مدافعه الكاميروني آلان نيوم في الدقيقة الـ70.

وأحرز حارس خيتافي دافيد سوريا جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تألقه اللافت بتصديه للعديد من الفرص المحققة للاعبي أتلتيكو.

وفشل أتلتيكو بهذه النتيجة في الابتعاد بالصدارة، ليفقد نقطتين ثمينتين في صراعه على اللقب مع الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد.

واكتفى أتلتيكو بنقطة يتيمة رفعت رصيده في الصدارة إلى 63 نقطة متقدما بـ6 نقاط عن الوصيف ريال مدريد صاحب الـ57 نقطة والذي تغلب في وقت سابق اليوم على إلتشي بنتيجة 2-1.

ولدى برشلونة الثالث (56 نقطة) فرصة ذهبية لانتزاع الوصافة من غريمه التقليدي ريال مدريد وتقليص الفارق مع أتلتيكو إلى 4 نقاط عندما يستضيف هويسكا الاثنين المقبل في ختام الجولة الـ27.

في المقابل، رفع خيتافي رصده إلى 28 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق "الليغا".

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الدوري الاسباني | خيتافي 0×0 اتلتيكو مدريد | فرصة سواريز الرااائعه HD

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⁦#Laliga



الدوري الاسباني | خيتافي 0×0 اتلتيكو مدريد | راسية ديمبلي HD

Follow me ⁦@MnbrMadrid5pic.twitter.com/MT2i8Xbkg4 — عز - @MnbrMadrid5 (@mnbr33745453) March 13, 2021

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المصدر: RT