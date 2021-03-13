بالفيديو.. ثنائية كريم بنزيما تنقذ ريال مدريد من مصيدة إلتشي

قلب ريال مدريد تأخره بهدف أمام ضيفه إلتشي إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح إلتشي باب التسجيل عن طريق لاعبه دانييل بيدرو كالفو في الدقيقة الـ61، قبل أن يتألق الفرنسي كريم بنزيما ويقلب النتيجة لمصلحة ريال مدريد بتسجيله لهدفين في الدقيقتين الـ73 والأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة وانتزع المركز الثاني من غريمه التقليدي برشلونة صاحب الـ56 نقطة والذي يستضيف هويسكا الاثنين المقبل في ختام الجولة الـ27.

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في المقابل، توقف رصيد إلتشي عند 24 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT