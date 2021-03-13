ليفاندوفسكي يحقق رقما تهديفيا جديدا ويقود بايرن ميونخ لتعزيز صدارته (فيديو)

عزز بايرن ميونخ صدارته للدوري الألماني بفوزه على مضيفه فيردر بريمن بنتيجة 3-1 بينها هدف لنجمه الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، أصبح به ثاني أفضل هداف في تاريخ "البوندسليغا".

وحسم النادي البافاري نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين صنعهما نجمه توماس مولر بتمريرتين حاسمتين لليون غوريتسكا (د.22) وسيرج غنابري (د.35)، قبل أن يعزز ليفاندوفسكي تقدمه بهدف ثالث منتصف الشوط الثاني (د.67) ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ "البوندسليغا" مشاركة مع كلاوس فيشر النجم السابق لشالكه وكولن وبوخوم برصيد 268 هدفا.

يذكر أن الرقم القياسي المطلق بحوزة مدافع بايرن ميونخ السابق غيرد مولر برصيد 365 هدفا في 427 مباراة.

Robert Lewandowski has scored his 268th Bundesliga goal, equalling Klaus Fischer for the 2nd-most goals in the history of the competition.



Only Gerd Muller (365) has netted more in BL history. pic.twitter.com/Qe7VZWfjlH — Squawka Football (@Squawka) March 13, 2021

وهدف ليفاندوفسكي يحمل الرقم 32 في الدوري هذا الموسم، فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين، وبات على بعد ثمانية أهداف لمعادلة رقم مولر في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني بعد أن سجل الأخير 40 هدفا موسم 1971-1972.

الدوري الالماني : فيردر بريمن 0 ✘ 2 بايرن ميونخ | هدف جنابري



تابع حسابي الاساسي @ggo_ll1



pic.twitter.com/adSJFlDExm — اهداف المباريات HD #حساب_احتياطي (@ggo_ll3) March 13, 2021

فيردر بريمن 0-3 بايرن ميونخ

ليفاندوفسكيpic.twitter.com/TSF2Nd6uzx — منبر البايرن البديل (@nmedia_m) March 13, 2021

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وسجل الهدف الوحيد لأصحاب الأرض نيكلاس فولكروغ في الدقيقة الـ86 من عمر اللقاء.

والفوز اليوم، هو الثالث على التوالي لبايرن ميونخ والـ18 هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 58 نقطة وابتعد مؤقتا بفارق خمس نقاط عن مطارده المباشر لايبزيغ الذي يستضيف إينتراخت فرانكفورت غدا الأحد في ختام الجولة الـ25.

المصدر: أ ف ب