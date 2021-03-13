تركي آل الشيخ ينفي علاقته بتعيين مدرب الزمالك

نفى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني ما تردد عن وجود علاقة له بتعاقد الزمالك المصري مع الفرنسي باتريس كارتيرون للإشراف الفني على الفريق الأول

ورد آل الشيخ ببيان على شائعات ارتباطه بعودة كارتيرون إلى الزمالك مرة أخرى، وتحمله للشرط الجزائي في عقد المدرب الفرنسي مع التعاون السعودي، فضلا عن راتبه طوال مدة التعاقد مع الفريق المصري.

ونشر البيان على حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي، وقال فيه: "ما زلت أوضح منذ لحظة إعلاني منذ عام بخصوص ابتعادي عن الرياضة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومازالت هنالك شائعات وأقاويل، وآخرها اليوم، عن علاقتي بالتعاقد مع مدرب نادي الزمالك… قولا واحدا، ليس لي أي علاقة بأي شأن رياضي في أي مكان، ليس في مصر فقط بل غير مصر، إلا استثماري وتملكي لنادي ألميريا الإسباني، ورئاستي الشرفية لنادي الهلال السوداني الذي اعتز بها، وأكن لجمهوره كل الحب والتقدير … فقط هذه علاقتي بكرة القدم".

وأضاف: "للتوضيح، لم أزر مصر الشقيقة منذ فترة طويلة جدا… وعلاقتي محصورة بأصدقائي فيها الذين أتواصل معهم هاتفيا أو يزورونني في المملكة… لقد تعودت على استخدام اسمي في كثير من الأخبار غير الحقيقية والمغرضة، وأعلم أن الهدف من وراء ذلك تشويه صورتي، ويقف خلف ذلك جهات أعرفها جيدا… حفظ الله أمتنا العربية، ومولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي ولي العهد، ودمتم بخير".

لازلت اوضح من لحظة اعلاني منذ عام بخصوص ابتعادي عن الرياضة في جمهورية مصر الشقيقة ولازالت الاشاعات والاقاويل وآخرها... Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Friday, March 12, 2021

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ونفى آل الشيخ في منشور سابق إنهاء أي ارتباط له بالرياضة المصرية أو الاستثمار بها عقب بيع حصته في نادي بيراميدز لرجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، وإنهاء صفة الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.

يذكر أن آل الشيخ سبق له دعم الزمالك من قبل عن طريق تحمل القيمة المالية لصفقة لانتقال التونسي فرجاني ساسي من النصر السعودي إلى الزمالك، كما تولى عقد المدرب السويسري السابق كريستيان جروس مقابل تنازل الزمالك عن المطالبة بالشرط الجزائي في عقد عبدالله السعيد، والذي وقعه مع مرتضى منصور رئيس النادي السابق.

المصدر: facebook/Turkialalshik