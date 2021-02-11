حقيقة عودة تركي آل الشيخ للاستثمار الرياضي في مصر

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، حقيقة عودته إلى الاستثمار الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "لا زلت أعيد وأكرر، لا علاقة لي بالاستثمار في الرياضة في مصر لا من قريب أو بعيد، ولم أتملك أي شركة في هذا الخصوص".

لازلت أعيد وأكرر لا علاقة لي بالاستثمار في الرياضة في مصر من قريب او بعيد ولم اتملك اي شركة في هذا الخصوص ... وعلاقتي... Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Wednesday, February 10, 2021

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وأضاف: "علاقتي بالأخ سيف الوزيري منتهية منذ فترة، ولا نية لي في الاستثمار الرياضي بدولة مصر لا الآن ولا مستقبلا".

وتابع آل الشيخ: "أرجو تحري الدقة وعدم الالتفات إلى الأكاذيب والشائعات المغرضة".

وختم: "تركي آل الشيخ إذا قام بشيء يعلنه، ولا يوجد لدي ما أخفيه".

وشهدت الساعات الماضية تداول أنباء تشير إلى عودة آل الشيخ للاستثمار في مصر، عبر الحصول على نسبة 51% من شركة استادات الراعية للنادي الأهلي.

يذكر أن تركي آل الشيخ، أعلن نهاية العام الماضي، عن قبوله لمنصب الرئيس الفخري للهلال السوداني، وذلك بعد تلقيه خطابا من إدارة النادي.

المصدر: facebook/Turkialalshik