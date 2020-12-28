 
مباشر
عاجل
إيران تقول إنها مستعدة لكافة السيناريوهات ردا على احتمال توجيه واشنطن ضربة عسكرية

تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا من جديد لناد عربي

الرياضة

تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا من جديد لناد عربي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pg7c

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، عن قبوله لمنصب الرئيس الفخري للهلال، وذلك بعد تلقيه خطابا من إدارة النادي السوداني.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك" الخطاب المرسل من جانب إدارة نادي الهلال السوداني، وعلق عليه: "تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق، وأعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي، وأعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق، بأن أبذل كل ما في وسعي لرفعة اسم النادي العريق وتحقيق أماني محبية، وشكرا لكم".

تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق ... واعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي وأعد جماهير...

تم النشر بواسطة ‏تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‏ في الأحد، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠
إقرأ المزيد
بعد أنباء إقالته من منصبه.. تركي آل الشيخ يرد على تورطه بقضايا تتعلق بالفساد
بعد أنباء إقالته من منصبه.. تركي آل الشيخ يرد على تورطه بقضايا تتعلق بالفساد

من جانبها قالت إدارة النادي في خطابها إنها واثقة من أن آل الشيخ سيشكل إضافة كبرى للنادي وسيعزز التعاون في كل المجالات الفنية والإدارية والإنشائية، بما يدفع مسيرة الهلال "للنهضة والتطوير".

وكان آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي الأهلي المصري، قبل أن يتقدم باستقالته في مارس الماضي من هذا المنصب، ويوافق عليها مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب.

المصدر: facebook\Turkialalshik

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا