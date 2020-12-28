تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا من جديد لناد عربي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، عن قبوله لمنصب الرئيس الفخري للهلال، وذلك بعد تلقيه خطابا من إدارة النادي السوداني.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك" الخطاب المرسل من جانب إدارة نادي الهلال السوداني، وعلق عليه: "تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق، وأعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي، وأعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق، بأن أبذل كل ما في وسعي لرفعة اسم النادي العريق وتحقيق أماني محبية، وشكرا لكم".

تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق ... واعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي وأعد جماهير... تم النشر بواسطة ‏تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‏ في الأحد، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠

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من جانبها قالت إدارة النادي في خطابها إنها واثقة من أن آل الشيخ سيشكل إضافة كبرى للنادي وسيعزز التعاون في كل المجالات الفنية والإدارية والإنشائية، بما يدفع مسيرة الهلال "للنهضة والتطوير".

وكان آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي الأهلي المصري، قبل أن يتقدم باستقالته في مارس الماضي من هذا المنصب، ويوافق عليها مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب.

المصدر: facebook\Turkialalshik