أغويرو يرد على شائعات انتقاله إلى برشلونة

رد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي على شائعات انتقاله إلى برشلونة، بعد نهاية الموسم الحالي 2020-21.

وظهر أغويرو في بث مباشر عبر Twitch لتوضيح حقيقة المفاوضات مع البلوغرانا، حيث قال: "الجميع يكتب برشلونة برشلونة برشلونة، فلنتمهل قليلا".

واختتم: "علينا الانتظار، أنا ما زلت مع مانشستر سيتي!".

Sergio Aguero yet to receive 'formal offer' from Barcelona ahead of uncertain summer | @johncrossmirrorhttps://t.co/Q9gqTjvEQxpic.twitter.com/mkE8pUWjIK — Mirror Football (@MirrorFootball) March 12, 2021

ولم يتوصل المهاجم البالغ 32 عاما إلى أي اتفاق مع مانشستر سيتي حول تجديد عقده، كما أنه لم يعد يحظ بمشاركات منتظمة تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا، خاصة مع كثرة إصاباته.

وتم تداول أنباء تقضي بأن أغويرو لديه اتفاق رسمي مع خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد، للانضمام إلى النادي الكتالوني في الصيف، عندما ينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي.

ويرغب لابورتا بضم أغويرو لتعويض النجم الأوروغوياني لويس سواريز الذي انتقل هذا الموسم إلى أتلتيكو مدريد، وكذلك سببا لإبقاء ليونيل ميسي في صفوف برشلونة، حيث تربطهما علاقة صداقة وزمالة في منتخب بلادهما.

ولم يخوض أغويرو سوى أربع مباريات فقط هذا الموسم، بسبب الإصابة.

المصدر: صحيفة "ماركا" الإسبانية