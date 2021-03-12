الروسيان روبليف وكاراتسيف يتوجان بلقب بطولة الدوحة للتنس بفئة الزوجي

توج الروسيان أندريه روبليف وأصلان كاراتسيف بلقب بطولة الدوحة للتنس لفئة الزوجي، بعد تغلبهما في النهائي على الثنائي، النيوزيلاندي ماركوس دانيال والنمساوي فيليب أوسفالد.

وتمكن الثنائي الروسي من حسم المباراة النهائية لمصلحتهما بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 و6-4، خلال ساعة واحدة و22 دقيقة.

Андрей Рублёв и Аслан Карацев выиграли парный турнир в Дохе 🎾https://t.co/QBKUJSorQ1pic.twitter.com/3N1LzrRWbu — Чемпионат (@championat) March 12, 2021

وهذا اللقب هو الأول لكاراتسيف في فئة الزوجي خلال مسيرته الاحترافية، أما روبليف فهو لقبه الثاني بعد أن حقق لقبه الأول رفقة مواطنه دميتري تورسونوف في بطولة موسكو عام 2015.

Back in the final! 👏



2019 Doha champion Roberto Bautista Agut produces an impressive 6-3, 6-3 win over Andrey Rublev. pic.twitter.com/3GZluRQ7L4 — ATP Tour (@atptour) March 12, 2021

من جهة أخرى، ودع روبليف منافسات الفردي في بطولة قطر في وقت سابق اليوم، بخسارته في الدور قبل النهائي أمام الإسباني روبيرتو باوتيستا آغوت بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-3 و6-3.

🇬🇪 Nikoloz Basilashvili is through to the final in Doha.



He scores a 7-6(3), 6-1 victory over Taylor Fritz. pic.twitter.com/gOOEkPwURe — ATP Tour (@atptour) March 12, 2021

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وسيواجه آغوت في المباراة النهائية لفئة الفردي الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الذي تغلب بدوره في المباراة نصف النهائية الثانية على الأمريكي تايلور فريتز 7-6 و6-1.

المصدر: championat.com