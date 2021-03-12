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الروسيان روبليف وكاراتسيف يتوجان بلقب بطولة الدوحة للتنس بفئة الزوجي

الرياضة

الروسيان روبليف وكاراتسيف يتوجان بلقب بطولة الدوحة للتنس بفئة الزوجي
Globallookpress Paul Zimmer via www.imago-images
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توج الروسيان أندريه روبليف وأصلان كاراتسيف بلقب بطولة الدوحة للتنس لفئة الزوجي، بعد تغلبهما في النهائي على الثنائي، النيوزيلاندي ماركوس دانيال والنمساوي فيليب أوسفالد.

وتمكن الثنائي الروسي من حسم المباراة النهائية لمصلحتهما بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 و6-4، خلال ساعة واحدة و22 دقيقة.

وهذا اللقب هو الأول لكاراتسيف في فئة الزوجي خلال مسيرته الاحترافية، أما روبليف فهو لقبه الثاني بعد أن حقق لقبه الأول رفقة مواطنه دميتري تورسونوف في بطولة موسكو عام 2015. 

من جهة أخرى، ودع روبليف منافسات الفردي في بطولة قطر في وقت سابق اليوم، بخسارته في الدور قبل النهائي أمام الإسباني روبيرتو باوتيستا آغوت بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-3 و6-3. 

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وسيواجه آغوت في المباراة النهائية لفئة الفردي الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الذي تغلب بدوره في المباراة نصف النهائية الثانية على الأمريكي تايلور فريتز 7-6 و6-1.

المصدر: championat.com

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