الروسي مدفيديف يتأهل إلى نصف نهائي بطولة مرسيليا لكرة المضرب

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور نصف النهائي لبطولة مرسيليا الفرنسية للتنس، بعد تغلبه على الإيطالي يانيك سينير بمجموعتين دون مقابل في الدور ربع النهائي اليوم الجمعة.

وحسم مدفيديف البالغ 25 عاما المواجهة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-4 خلال ساعة واحدة و15 دقيقة.

Daniil Medvedev se qualifie pour les demi-finales de l'Open 13 Provence 👊

6-2. 6-4 Vs Jannik Sinner pic.twitter.com/QwTyjVqgwB — Open 13 Provence (@Open13) March 12, 2021

وسيواجه مدفيديف في الدور قبل النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، الأسترالي مارتين إيدين الفائز بدوره على الروسي كارين خاتشانوف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 4-6 و6-4 و6-2.

Serving up an outstanding performance 🙌



Top seed @DaniilMedwed moves past Jannik Sinner 6-2, 6-4 to reach the @Open13 semi-finals. pic.twitter.com/Ondx4DezkK — ATP Tour (@atptour) March 12, 2021

يذكر أن مدفيديف صاحب المركز الثالث في التصنيف العالمي لمحترفي كرة المضرب قد ضمن انتزاعه المركز الثاني من الإسباني رافائيل نادال عندما يصدر التصنيف الجديد الاثنين المقبل، وسيصبح أول لاعب من خارج الرباعي المكون من نادال والصربي نوفاك دجوكوفيتش (المصنف الأول حاليا) والسويسري روجر فيدرر والبريطاني آندي موراي يحتل المركز الثاني عالميا منذ أن تجاوز نادال اللاعب الأسترالي ليتون هيويت ليحتل هذا المركز عام 2005.

المصدر: news.sportbox.ru