الروسي مدفيديف يتأهل إلى ربع نهائي بطولة مرسيليا للتنس

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور ربع النهائي لبطولة مرسيليا الفرنسية لكرة المضرب، بعد تغلبه على البيلاروسي إيغور غيراسيموف بمجموعتين نظيفتين في الدور ثمن النهائي.

وتمكن مدفيديف البالغ 25 عاما من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-2 و6-4 خلال ساعة واحدة و12 دقيقة.

Meanwhile in Marseille...@DaniilMedwed opens with a win vs Gerasimov, coming through 6-2 6-4 to reach the last 8 pic.twitter.com/qExiDUptfE — Tennis TV (@TennisTV) March 11, 2021

إقرأ المزيد

وسيواجه مدفيديف في الدور المقبل الإيطالي يانيك سينير الفائز بدوره على الفرنسي هوغو غاستون بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-1.

وضمن مدفيديف صاحب المركز الثالث في التصنيف العالمي لمحترفي كرة المضرب انتزاعه المركز الثاني من الإسباني رافائيل نادال عندما يصدر التصنيف الجديد الاثنين المقبل، وسيصبح أول لاعب من خارج الرباعي المكون من نادال والصربي نوفاك دجوكوفيتش (المصنف الأول حاليا) والسويسري روجر فيدرر والبريطاني آندي موراي يحتل المركز الثاني عالميا منذ أن تجاوز نادال اللاعب الأسترالي ليتون هيويت ليحتل هذا المركز عام 2005.

المصدر: news.sportbox.ru