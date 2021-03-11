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الروسي روبليف يتأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوحة للتنس من دون أن يلعب أي مباراة!

الرياضة

الروسي روبليف يتأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوحة للتنس من دون أن يلعب أي مباراة!
Globallookpress Paul Zimmer via www.imago-images
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تأهل الروسي أندريه روبليف البالغ 23 عاما إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوحة القطرية لكرة المضرب اليوم الخميس، بالرغم من عدم خوضه أي مباراة في البطولة حتى الآن.

وتم إعفاء روبليف من خوض الدور الأول للبطولة كونه المصنف الثالث فيها حيث يعفى المصنفون الأربعة الأوائل من الدور الأول، وفي الدور الثاني انسحب منافسه الفرنسي ريتشارد غاسكيه بسبب الإصابة ليتأهل النجم الروسي إلى الدور ربع النهائي دون عناء.

وكان من المقرر أن يواجه روبليف اليوم اللاعب الهنغاري مارتون فوتشوفيتش في دور الثمانية قبل أن ينسحب الأخير من المباراة، ليتأهل النجم الروسي إلى الدور نصف النهائي من دون أن يخوض أي مباراة حتى الآن في البطولة.

ولم يتم الإعلان عن سبب انسحاب فوتشوفيتش حتى الآن.

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ومن المقرر أن يواجه روبليف في الدور قبل النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 800 ألف دولار، الفائز من مواجهة النمساوي دومينيك تيم والإسباني روبيرتو باوتيستا آغوت والتي ستقام في وقت لاحق اليوم.

يذكر أن روبليف توج بلقب بطولة روتردام الهولندية الأسبوع الماضي، بعد فوزه في النهائي على الهنغاري فوتشوفيتش (المنسحب اليوم) بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-6 و6-4، خلال ساعة واحدة و50 دقيقة.

المصدر: rsport.ria.ru

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