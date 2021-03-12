الإعلان عن أسماء الدول المستضيفة لمباريات التصفيات الآسيوية لكأس العام 2022

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، الدول المستضيفة لمجموعات التصفيات الآسيوية الثمانية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتستضيف الصين مباريات المجموعة الأولى التي تضم سوريا المتصدرة والفلبين والمالديف وغوام.

في حين تستضيف الكويت المجموعة الثانية التي تضم أستراليا المتصدرة والأردن ونيبال والصين تايبيه.

وستقام مباريات المجموعة الثالثة في البحرين، والتي تضم منتخبات العراق المتصدر وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا.

بينما تستضيف السعودية منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبها كلا من أوزبكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين.

Centralised venues for #AsianQualifiers confirmed from May 31 - June 15, 2021!



Group A: 🇨🇳 China

Group B: 🇰🇼 Kuwait

Group C: 🇧🇭 Bahrain

Group D: 🇸🇦 Saudi Arabia

Group E: 🇶🇦 Qatar

Group F: 🇯🇵 Japan

Group G: 🇦🇪 UAE

Group H: 🇰🇷 Korea Republic



READ: https://t.co/LBVpvBVAkYpic.twitter.com/2UgyEt8DIc — #AsianCup2023 (@afcasiancup) March 12, 2021

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فيما تستضيف قطر منظمة كأس العالم 2022، مباريات المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبها عمان وأفغانستان والهند وبنغلاديش.

في حين تستضيف اليابان مباريات المجموعة السادسة التي تضم أيضا قرغيزستان وطاجيكستان وميانمار ومنغوليا.

كما ستقام مباريات المجموعة السابعة في الإمارات، والتي تضم كذلك منتخبات فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

وتحتضن كوريا الجنوبية المجموعة الثامنة التي تضم أيضا تركمانستان المتصدرة ولبنان وكوريا الشمالية وسريلانكا.

وتقام تصفيات كأس العالم بنظام التجمع خلال الفترة من 31 مايو ولغاية 15 يونيو 2021، في عدة دول.

المصدر: twitter/afcasiancup