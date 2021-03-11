رسميا.. الزمالك المصري يعلن إقالة مدربه باتشيكو
أعلن نادي الزمالك المصري في بيان رسمي يوم الخميس فسخ عقد مدرب فريق كرة القدم الأول في "القلعة البيضاء"، البرتغالي جايمي باتشيكو البالغ 62 عاما.
وجاء في البيان: "وجهت اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجهازه المعاون على الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق وتمنت له كل النجاح والتوفيق في مشواره التدريبي خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف البيان: "كان المدرب البرتغالي قد تولى تدريب الفريق في ولاية ثانية بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي وتخللها خوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ونصف نهائي كأس مصر وكذلك خوض عدة مباريات في الدوري الممتاز للموسم الحالي".
شكراً جايمي باتشيكو.🙏 pic.twitter.com/7N2HFKqSsL— Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 11, 2021
ومن المنتظر حسب عدد من المواقع المصرية أن يتم توكيل مهمة تدريب "القلعة البيضاء" إلى الفرنسي باتريس كارتيرون الذي حضر إلى القاهرة عقب فسخ تعاقده مع التعاون السعودي.
المصدر: الموقع الرسمي لنادي الزمالك