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رسميا.. الزمالك المصري يعلن إقالة مدربه باتشيكو

الرياضة

رسميا.. الزمالك المصري يعلن إقالة مدربه باتشيكو
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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أعلن نادي الزمالك المصري في بيان رسمي يوم الخميس فسخ عقد مدرب فريق كرة القدم الأول في "القلعة البيضاء"، البرتغالي جايمي باتشيكو البالغ 62 عاما.

وجاء في البيان: "وجهت اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجهازه المعاون على الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق وتمنت له كل النجاح والتوفيق في مشواره التدريبي خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف البيان: "كان المدرب البرتغالي قد تولى تدريب الفريق في ولاية ثانية بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي وتخللها خوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ونصف نهائي كأس مصر وكذلك خوض عدة مباريات في الدوري الممتاز للموسم الحالي".

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ومن المنتظر حسب عدد من المواقع المصرية أن يتم توكيل مهمة تدريب "القلعة البيضاء" إلى الفرنسي باتريس كارتيرون الذي حضر إلى القاهرة عقب فسخ تعاقده مع التعاون السعودي.

المصدر: الموقع الرسمي لنادي الزمالك

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