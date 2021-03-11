فيروس كورونا ينهي حياة لاعب الزمالك السابق في إيطاليا.. ووزارة الهجرة المصرية تنعيه (صورة)

نعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، لاعب الزمالك السابق صالح يعقوب الذي وافته المنية في إيطاليا متأثرا بإصابته بفيروس كورنا المستجد.

ونشر الحساب الرسمي لموقع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في "فيسبوك" صورة للراحل، مرفقة بالقول: "تنعى السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ببالغ الحزن السيد صالح يعقوب، أحد رموز الجالية المصرية في إيطاليا، والذي وافته المنية هناك".

كما نقل المنشور عن وزيرة الهجرة قولها: "إن الفقيد كان مثالا للمصري المخلص لوطنه مهما بعدت المسافات، ولم يدخر جهدا في دعم أفراد الجالية المصرية في إيطاليا، علاوة على أنه كان يحظى بمحبة الجميع لروحه السمحة".

كما أعربت الوزيرة عن خالص تعازيها لأسرة الراحل.

وأضاف المنشور: "كان الراحل صالح يعقوب يلقب بالكابتن نظرا لأنه كان لاعبا ومدربا لكرة القدم في نادي الزمالك. هاجر إلى مدينة ميلانو بإيطاليا في السبعينات وهو من الرعيل الأول هناك، وسخر جهوده في مجال كرة القدم للجالية المصرية وعمل كمدرب لفريق الجالية وبهذا الفريق استطاع الكابتن صالح أن يحصل على المركز الأول للفريق المصري لمدة 5 سنوات في مونديال الجاليات الأجنبية في إيطاليا متقدما على البرازيل والأرجنتين ودول أوروبية أخرى".

ونقلت العديد من المواقع المصرية عن محمد يوسف، المتحدث باسم الجالية المصرية في إيطاليا قوله: إن الكابتن صالح يعقوب توفى إثر إصابته بفيروس كورونا.

المصدر: الصفحة الرسمية لموقع وزارة الهجرة المصرية