الصين تعرض توفير لقاحات كورونا للمشاركين في أولمبياد طوكيو

قالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس، إن اللجنة الأولمبية الصينية عرضت توفير جرعات من لقاح كوفيد-19 للمشاركين في أولمبياد طوكيو هذا العام وأولمبياد بكين الشتوي 2022.

وتأجلت ألعاب "طوكيو 2020" لمدة عام بسبب الوباء ومن المقرر أن تقام في الفترة بين الـ23 من يوليو والـ8 من أغسطس الصيف المقبل.

وبسبب التأجيل ستنطلق ألعاب بكين الشتوية بعد ستة أشهر فقط من أولمبياد طوكيو.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال اجتماع افتراضي للجنة: "تسلمنا عرضا سخيا من اللجنة الأولمبية الصينية المستضيفة لأولمبياد بكين الشتوي 2022 بتقديم جرعات إضافية من اللقاح للمشاركين في النسختين الأولمبيتين طوكيو 2020 وبكين 2022".

ولم يكشف باخ عن تفاصيل.

IOC and China partner to offer COVID-19 vaccines for Tokyo and Beijing Olympians https://t.co/RpRJB5DZjy — The Globe and Mail (@globeandmail) March 11, 2021

إقرأ المزيد

وتضم الألعاب الأولمبية أكثر من عشرة آلاف رياضي وعادة يرافقهم عشرات الآلاف من أعضاء أطقم التدريب ومراسلي وسائل الإعلام والمتطوعين والمسؤولين.

وتابع باخ: "اللجنة الصينية مستعدة للتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية لتوفير جرعات إضافية سواء بالتنسيق مع الشركاء الدوليين أو بشكل مباشر في الدول التي وقعت اتفاقات بشأن اللقاح الصيني".

وتقام ألعاب طوكيو وسط إجراءات صحية مشددة وعلى الأرجح وسط غياب الجماهير الأجنبية بينما تطالب اللجنة الأولمبية الدولية اللجان الوطنية بتطعيم الرياضيين.

وواصل باخ: "ستدفع اللجنة الأولمبية الدولية ثمن الجرعات الإضافية للقاح وليس فقط للمشاركين في الأولمبياد بل لفرق ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا".

المصدر: رويترز