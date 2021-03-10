إعادة انتخاب الألماني توماس باخ رئيسا للجنة الأولمبية الدولية بالتزكية

أعيد انتخاب الألماني توماس باخ رئيسا للجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء بالتزكية، لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، وذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق أولمبياد طوكيو الصيفي.

وحصل باخ الذي استلم منصبه في عام 2013، على 93 صوتا مقابل اعتراض صوت واحد وامتناع أربعة أعضاء آخرين عن التصويت من اللجنة الدولية، في اجتماع الجمعية العمومية الـ137 المقرر سابقا في أثينا قبل نقله إلى لوزان عبر الفيديو.

Olympic champion Thomas Bach has been re-elected for an additional four-year term as President of the International Olympic Committee (IOC). — Olympics (@Olympics) March 10, 2021

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وقال الألماني البالغ من العمر 67 عاما خلال افتتاحه الجمعية العمومية: "تظل طوكيو المدينة المضيفة الأفضل استعدادا في تاريخ الألعاب الأولمبية، وفي الوقت الحالي ليس لدينا أي سبب للشك في أن حفل الافتتاح سيقام فعلا في 23 يوليو".

ويمكن تفسير هذه الصيغة المفاجئة قبل أقل من خمسة أشهر من بدء الألعاب، من خلال المخاوف التي لا تزال تحوم حول الحدث الأولمبي الكبير والذي تم تأجيله لمدة عام بسبب فيروس "كوفيد-19".

وأضاف باخ: "السؤال ليس ما إذا كانت الألعاب ستقام، ولكن كيف؟".

وأكد الألماني الذي وجد نفسه مضطرا إلى الإقناع في كل تصريحاته الإعلامية بأن الألعاب الأولمبية لن تتحول إلى مصدر هائل للعدوى، أنها ستكون "تظاهرة آمنة للسلام والتضامن وصمود البشرية في مواجهة الوباء".

كما حذر باخ من أن هذه الألعاب ستشمل "تضحيات": فبالإضافة إلى العديد من الاحتياطات الصحية، يظل العالم الأولمبي معلقا على قرارات السلطات اليابانية بشأن حضور المتفرجين الأجانب، قبل نهاية مارس الجاري، وحول الحضور الجماهيري بشكل عام بحلول نهاية أبريل المقبل.

وقبل تجديد الثقة في رئيس اللجنة الأولمبية الدولية حتى عام 2025، قام الأعضاء الـ103 للجنة بتقييم نتائج جدول أعمال 2020، خارطة طريق باخ المعتمدة بعد وصوله إلى الولاية الأولى في 2013 والتي تم تنفيذ 85% من مقترحاتها.

المصدر: "أ ف ب"