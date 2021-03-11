بالفيديو.. صلاح يحتكر جائزة "خاصة" في ليفربول.. ويتوج بها للمرة السادسة على التوالي

أحرز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي البالغ 28 عاما جائزة أفضل هدف مع "الريدز" خلال شهر فبراير، وهي المرة السادسة على التوالي التي يحصد فيها "الفرعون" هذه الجائزة.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي ليفربول في "تويتر"، فوز صلاح بجائزة أفضل هدف مع الفريق في شهر فبراير الماضي عن هدفه الرائع في مرمى ليستر سيتي خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ24 من "البريميرليغ"، والتي انتهت بهزيمة "الريدز" بنتيجة 3-1.

محمد صلاح الملك المصري 👑



للمرة السادسة على على التوالي.. هدف صلاح في شباك ليستر سيتي يحصد جائزة هدف الشهر #محمد_صلاحpic.twitter.com/ZNz90ZYIaI — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) March 10, 2021

وسجل صلاح هدفه (الفائز بالجائزة) في الدقيقة الـ67 بتسديدة متقنة بيسراه على يمين حارس ليستر، بعد تمريرة برازيلية ساحرة بالكعب من زميله روبيرتو فيرمينو غالطت دفاع أصحاب الأرض.

ما لها غير الملك! 🔴👑



للمرة السادسة على على التوالي.. هدف صلاح أمام ليستر سيتي يحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول ⚽️🔝



إليكم الترتيب.. 👇pic.twitter.com/0fbm1neQLG — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 10, 2021

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وحافظ صلاح، على الجائزة للشهر السادس على التوالي حيث فاز بها في شهر سبتمبر بهدفه في شباك ليدز يونايتد وأكتوبر بهدفه في إيفرتون ونوفمبر بهدفه في أتالانتا وديسمبر بهدفه في كريستال بالاس ويناير بهدفه في وست هام يونايتد وفبراير بهدفه في شباك ليستر سيتي.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا متفوقا بفارق هدف واحد عن مطارديه البرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد، والإنجليزي هاري كين هداف توتنهام هوتسبير واللذين يتشاركان الوصافة برصيد 16 هدفا لكل منهما.

المصدر: RT