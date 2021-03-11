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صلاح يتفوق على جميع لاعبي البريميرليغ في كافة المسابقات

الرياضة

صلاح يتفوق على جميع لاعبي البريميرليغ في كافة المسابقات
AFP ATTILA KISBENEDEK
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سجل النجم المصري محمد صلاح، الهدف الأول في فوز فريقه ليفربول على لايبزيغ 2-0 الأربعاء، في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل صلاح هدف اللقاء الأول في الدقيقة 70، عندما هيأ له البرتغالي ديوغو جوتا الكرة، ليتلاعب بمدافع لايبزيغ قبل أن يسدد الكرة في شباك الفريق الألماني.

ورفع اللاعب البالغ 28 عاما عدد أهدافه هذا الموسم بقميص "الريدز" في جميع المسابقات إلى 25 هدفا، بواقع 17 هدفا في الدوري الإنجليزي، 5 أهداف بدوري أبطال أوروبا وهدفان في كأس الاتحاد الإنجليزي. 

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ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، تصدر صلاح ترتيب هداف لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في كافة المسابقات، برصيد 25 هدفا. 

وتأهل ليفربول بهذه النتيجة إلى الدور ربع النهائي من المسابقة الأوروبية، بعدما أنهى مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب ذاته "بوشكاش أرينا" في بودابست، بالنتيجة ذاتها.

المصدر: OptaJoe 

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