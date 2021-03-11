كلوب يقلل من آمال ليفربول في حصد لقب دوري الأبطال

قال يورغن كلوب إن كل الأندية المتبقية بدوري أبطال أوروبا تملك حظوظا متساوية لحصد اللقب رغم تأهل فريقه ليفربول إلى دور الـ8، وقلل المدرب من آمال فريقه في البطولة بعد التعثر المحلي.

وصعد الفريق الفائز باللقب في 2019 إلى دور الثمانية للمرة الثالثة في آخر أربعة مواسم بعد تغلبه 2-0 على رازن بال شبورت لايبزيغ أمس الأربعاء ليتفوق 4-0 في النتيجة الإجمالية.

ويبدو الفوز بدوري الأبطال هو الفرصة الأفضل للتأهل للبطولة في الموسم المقبل في ظل احتلال ليفربول المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

Klopp knows how good Nat Phillips was tonight 👏👏 pic.twitter.com/6lHL8we5Jx — TheKop.com (@TheKop_com) March 10, 2021

إقرأ المزيد

وقال كلوب: "السبب الوحيد للمشاركة في هذه البطولة هي الرغبة في الفوز بها. لست ساذجا، نعلم أنه حتى الآن لا يبدو أننا في موقف للفوز بدوري الأبطال، لكن هذا لا يعني أننا لا نريد التقدم فيها ثم سنرى مدى إمكانية حصد اللقب.

وتابع: "علينا انتظار القرعة، ستكون صعبة جدا بغض النظر عن هوية المنافس، لكننا لن نستبق التفكير، ليس علينا فعل ذلك".

وقال محمد صلاح، الذي افتتح التسجيل بتسديدة منخفضة قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الثاني، إنه من المهم التركيز على كل مباراة على حدة.

وأضاف: "الفريق ربما ليس في أفضل حالاته لكننا نريد الفوز بدوري الأبطال وبكل مباراة في الدوري الممتاز.

وأكمل: "ليس علينا النظر للصورة الكبيرة لأنه في بعض الأحيان عندما تفعل ذلك تزيد الضغط على نفسك على أرض الملعب، علينا عدم الضغط على أنفسنا داخل الملعب واللعب فقط".

ويحل ليفربول ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الاثنين المقبل.

المصدر: "رويترز"