ليفربول يجدد فوزه على لايبزيغ ويتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا (فيديو)

حقق ليفربول الإنجليزي فوزا ثمينا على ضيفه لايبزيغ الألماني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ثنائية "الريدز" المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 70 و74 على الترتيب.

هدف محمد صلاح الاول ❤️ pic.twitter.com/LP12WI52tY — Liverpool بالعربى 🇪🇬 (@lfc_belaraby) March 10, 2021

وبهذا الفوز، تأهل ليفربول إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية العريقة بعد أن أكد تفوقه على الفريق الألماني بمجموع المباراتين 4-0 عقب فوزه أيضا في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

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المصدر: RT