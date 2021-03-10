باريس سان جيرمان يثأر من برشلونة ويقصيه من دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله بنتيجة 1-1 يوم الأربعاء مع ضيفه برشلونة الإسباني في إياب دور الـ16 من المسابقة.

وافتتح سان جيرمان باب التسجيل عن طريق نجمه كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ30.

وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التعادل لبرشلونة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ37، قبل أن يهدر فرصة ذهبية لتقدم فريقه، عندما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبهذه النتيجة، تأهل سان جيرمان إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال بعد أن تفوق بمجموع المباراتين 5-2، عقب فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1 على ملعب "الكامب نو" معقل برشلونة.

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وثأر باريس سان جيرمان من خروجه الصاعق أمام الفريق الكتالوني من الدور ذاته (ثمن النهائي) من المسابقة القارية العريقة عام 2017، عندما حقق برشلونة "ريمونتادا" تاريخية وقلب تأخره برباعية نظيفة في مباراة الذهاب في فرنسا بفوز تاريخي بنتيجة 6-1 في مباراة الإياب في إسبانيا، وانتزع حينها بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من أنياب الفريق الباريسي في الثواني الأخيرة من عمر مباراة الإياب.

المصدر: RT